"Найважливіше те, що Лунін нарешті отримав цей шанс вийти на поле в Ла Лізі та Лізі чемпіонів. Усі розуміють, що поки що Куртуа здоровий – він гратиме 95% матчів.

Кінець серії Луніна: Анчелотті повідомив, коли повернеться Куртуа

У воротаря є своя роль, він виходить тоді, коли це потрібно команді. І якщо Лунін залишається в Реалі, то він вважає, що йому так потрібно на цьому етапі кар'єри. Я не критикував би Андрія за те, що він залишився влітку в Мадриді. Потрібно розуміти, який має бути рівень навіть у резервного кіпера Реала. Кожен сам вирішує.

Крім того, воротарі спокійно можуть грати на топ-рівні після 30 років. Звісно, ​​нам хочеться бачити Луніна у кожному матчі на полі. І якщо йти, то куди? Щоб це була команда ближче до лідерів, з амбіціями. Можна згадати Палопа, який довго був другим воротарем, а потім прийшов до Севільї та кілька сезонів грав на високому рівні. Ще один приклад – Дієго Лопес, який довго сидів у Реалі, а потім пішов до інших команд, де був першим номером і до 40 років спокійно грав", – сказав Джулай у подкасті "Стара школа".

Нагадаємо, Лунін через травму Куртуа провів в основі Реала вже два матчі у поточному сезоні – в Ла Лізі проти Осасуни (1:1) та в Лізі чемпіонів проти Шахтаря (2:1).

"Аномальне явище": іспанські ЗМІ шоковані результатом матчу Реал – Шахтар, 3 ключові питання і натяки на чаклунство