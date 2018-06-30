Найважчий футболіст ЧС-2018 завершив кар'єру в збірній

Найважчий гравець чемпіонату світу-2018, панамський оборонець Роман Торрес вирішив завершити кар'єру в національній команді.

32-річний захисник, який важить 99 кг, вирішив припинити виступи за збірну Панами, повідомляє The Sun.

Окрім Торреса, ще п'ять гравців панамської національної команди більше не гратимуть за збірну: голкіпер Хайме Пенедо, оборонець Феліпе Балой, хавбек Габріель Гомес та форварди Блас Перес і Луїс Техада.

Відзначимо, що найважчий футболіст ЧС-2018 Торрес провів на Мундіалі всі 3 матчі групового етапу. Збірна Панами програли всі поєдинки на чемпіонаті світу-2018 із загальним рахунком 2:11.

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