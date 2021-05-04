"Думаю, що з його приходом ми налагодимо і завдання, які ставить перед ним керівництво, і атмосферу, якою ми раніше славилися.

"Жоден тренер не виправить наше становище": Гельзін озвучив свій сценарій порятунку Олімпіка

Спонтанно Юрій Калітвінцев подзвонив вранці. Не кожен тренер має силу волі, щоб набрати і сказати, що повинен піти. Велике спасибі, ми вдячні йому. Я відразу згадав про Романа. У нас велике прожите життя разом. Він ще виводив нашу команду з капітанською пов'язкою, потім був тренером. Виводив команду з Першої ліги в УПЛ. Це найуспішніший тренер за всю історію клубу.

Завдання перед Санжаром? Залишитися в Прем'єр-лізі, налагодити атмосферу в клубі. Наступного року будемо ставити завдання, щоб ми могли чіплятися за єврокубкову зону. Ми вже понюхали, що таке єврокубки. Хочеться повернутися", – сказав Гельзін у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, Санжар підписав з Олімпіком контракт на 2 роки. Після 24-х турів донеччани йдуть у турнірній таблиці УПЛ передостаннім, маючи у своєму активі 21 очко.

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