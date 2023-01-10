Левскі ухвалив рішення провести товариські поєдинки з представниками терористів, за що отримав заслужену критику.

26-разові чемпіони Болгарії проведуть 6 спарингів під час зимової павзи, 3 з яких – з російськими Спартаком, Уралом та Краснодаром. Фанати розкритикували столичну команду за таке рішення.

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Щоб хоч якось зменшити невдоволення вболівальників, Левскі готує акцію підтримки України. Зокрема, гравці можуть вийти на матчі проти терористів у жовтих шортах та синіх футболках. Традиційні комплекти форми софійського клубу – повністю жовта або синя. Ще один варіант виходу з неприємної ситуації – вихід на спаринг зі стягами України на плечах, інформує Sportal.

Нагадаємо, УЄФА та ФІФА виключили російські клуби та збірні з усіх змагань під їхньою егідою. Проте на контрольні зустрічі заборон не було.

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