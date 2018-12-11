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"Найстрункіша красуня", – дружина легенди Динамо заворожує формами та готує на кухні у спідній білизні

12:45 943
"Найстрункіша красуня", – дружина легенди Динамо заворожує формами та готує на кухні у спідній білизні
Сім'я Гусєвих

Кар'єра Олега Гусєва як гравця підійшла до завершення, проте в компанії неймовірної дружини Марії легендарний півзахисник навряд чи сумує.

На сьогоднішній день Олег працює у тренерському штабі молодіжної команди Динамо та уже найближчим часом може очолити тернопільську Ниву.

А тим часом Марія ділиться із шанувальниками пікантними світлинами та рецептами різних страв.

Футбол 24 приготував для вас підбірку найгарячіших фото дружини легендарного екс-гравця Динамо та збірної України.

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#summervibes

Публикация от Masha_Gusieva (@masha_mash20)

Me for @armonia_dress

Публикация от Masha_Gusieva (@masha_mash20)

Пишу пост в раздумьях о том , что натуральность снова в тренде . Короткие ногти , минимум мейка .. все снимают волосы и снимают ресницы . Цвет волос а-ля «первый снег» уже не в моде . Я также поддалась этом веянию . Давно сняла волосы , ушла почти в свой цвет ... но вот сегодня меня накрыло ‍♀️ снова хочу уйти в светлый-светлый и снова хочу волосы до поясницы ! Мой мастер @tashamalasha_ уже привыкла к моим психам ( или не привыкла ) ну в общем ! Как вы думаете ? Стоит ли мне снова проводить эксперименты или оставить все как есть сейчас ? #девочкитакиедевочки

Публикация от Masha_Gusieva (@masha_mash20)

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Теги
Олег Гусєв Олег Гусєв Динамо Динамо футбольні курйози Дружини футболістів Дівчина дня
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