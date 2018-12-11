"Найстрункіша красуня", – дружина легенди Динамо заворожує формами та готує на кухні у спідній білизні

Кар'єра Олега Гусєва як гравця підійшла до завершення, проте в компанії неймовірної дружини Марії легендарний півзахисник навряд чи сумує.

На сьогоднішній день Олег працює у тренерському штабі молодіжної команди Динамо та уже найближчим часом може очолити тернопільську Ниву.

А тим часом Марія ділиться із шанувальниками пікантними світлинами та рецептами різних страв.

Футбол 24 приготував для вас підбірку найгарячіших фото дружини легендарного екс-гравця Динамо та збірної України.

Найгарячіша фанатка Динамо стала Співачкою року в Україні і хоче "Попу, як у Кім" – спекотні фото (18+)

Твіттеріада. Кополовець кинув виклик Роналду, а сексуальна модель із Маямі відшила Кріштіану – що сталося потім