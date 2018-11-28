Найстарший гравець в історії чемпіонатів світу завершив кар'єру

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Карпати повинні звикати до втрат: за мотивами відставки Мораіша
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Астана – Динамо: передматчева прес-конференція Олександра ХацкевичаЛіга Європи — 17:51 1095
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Зінченко проти Ліона: помилки в обороні, погані оцінки англійських ЗМІ та критика Гвардіоли через довіру українцюЛіга чемпіонів — 14:34 8424
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"Пощастило, що Хоффенхайм зрівняв рахунок на 41-й хвилині". Тайсон – справжній капітан, а Шахтар не прийме Ліон у ЛьвовіЛіга чемпіонів — 14:00 6131
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"Фонсека сильно ризикнув, а тепер вмивається шампанським": реакція соцмереж на Хоффенхайм – ШахтарЛіга чемпіонів — 11:59 7598
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