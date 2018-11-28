toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
ХОФФЕНХАЙМ - ШАХТАР ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ПАРІ СЕН-ЖЕРМЕН - ЛІВЕРПУЛЬ

Найстарший гравець в історії чемпіонатів світу завершив кар'єру

19:12 580 Читать на русском
Найстарший гравець в історії чемпіонатів світу завершив кар'єру
Ессам Ель-Хадарі / Фото ФІФА

Голкіпер збірної Єгипту Ессам Ель-Хадарі оголосив про завершення кар'єри.

Легендарний воротар національної команди Єгипту вирішив нарешті зав'язати з футболом, повідомляє видання Goal.

ЧС-2018: 45-річний голкіпер Ель-Хадарі вибачився за гру Єгипту на турнірі

Таке рішення голкіпер прийняв у неймовірні для футболіста 45 років.

Варто відзначити, Ель-Хадарі брав участь у ЧС-2018, таким чином ставши найстаршим гравцем в історії турніру.

За збірну Єгипту Ессам провів 159 матчів, в яких пропустив 142 м'ячі. Останнім клубом воротаря був аравійський Аль-Таавун.

Дрогба зворушив мережу дитячим фото – Челсі відповів легенді

Теги
Єгипет Єгипет Рекорди ЧС 2018 Ессам Ель-Хадарі Ессам Ель-Хадарі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
17
хв
Парі Сен-Жермен
22:00
Ліверпуль
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук