Найстарший гравець в історії чемпіонатів світу завершив кар'єру

Голкіпер збірної Єгипту Ессам Ель-Хадарі оголосив про завершення кар'єри.

Легендарний воротар національної команди Єгипту вирішив нарешті зав'язати з футболом, повідомляє видання Goal.

ЧС-2018: 45-річний голкіпер Ель-Хадарі вибачився за гру Єгипту на турнірі

Таке рішення голкіпер прийняв у неймовірні для футболіста 45 років.

Варто відзначити, Ель-Хадарі брав участь у ЧС-2018, таким чином ставши найстаршим гравцем в історії турніру.

За збірну Єгипту Ессам провів 159 матчів, в яких пропустив 142 м'ячі. Останнім клубом воротаря був аравійський Аль-Таавун.

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