Японський півзахисник Кадзуйосі Міура не збирається на пенсію і продовжує вражати своїм футбольним довголіттям.

Найстарший футболіст світу виступатиме за Атлетіко Судзука з 4-го дивізіону Японії на правах оренди з Йокогами, передає The Athletic з посиланням на агентство Kyodo.

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Наступний сезон стане для півзахисника 40-м у професійній кар'єрі. Міура пограв у Бразилії, Італії, Хорватії, Австралії, Португалії. У складі збірної Японії у нього 89 матчів і 55 голів.

Професіональна кар'єра Міури почалася в 1986 році в бразильському клубі Сантос. Він встиг пограти за такі клуби, як Палмейрас, Корітіба, Дженоа, Динамо Загреб, Віссел Кобе, Токіо Верді та Сідней. Кадзуйосі виграв 18 трофеїв.

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