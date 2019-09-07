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"Найслабша команда, яку я пам'ятаю", – легенда збірної Литви Чеснаускіс розкритикував суперника України

15:05 533 Читать на русском
"Найслабша команда, яку я пам'ятаю", – легенда збірної Литви Чеснаускіс розкритикував суперника України
Дейвідас Чеснаускіс / 15min

Колишній футболіст збірної Литви Дейвідас Чеснаускіс скептично оцінив свою національну команду перед матчем відбору Євро-2020 проти України.

 

"Вважаю нинішнє покоління збірної Литви найслабшим, яке пам'ятаю. Коли я виступав за національну команду, у нас багато футболістів грали в Україні та Росії. Потім вони їхали далі, але школу проходили саме там.

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Наразі у нас є лише 2 легіонери – це Новіковас, що грає у Ягеллонії, та Черних, який захищає кольори Динамо Москва", – сказав Чеснаускіс програмі Футбол NEWS.

Матч Литва – Україна відбудеться сьогодні, 7 вересня, о 19:00 за київським часом.

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Теги
Україна Україна Литва Литва Литва - Україна Євро-2020 Дейвідас Чеснаускіс Дейвідас Чеснаускіс
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