Зоря на виїзді розбила Полтаву в матчі 4-го туру УПЛ 2025/26. Дивіться відео голів та огляд найгостріших моментів зустрічі на "Футбол 24".

Уже на 38-й секунді зустрічі Будківський відкрив рахунок у грі, замкнувши простріл Слесара з правого флангу. До кінця першого тайму Зоря забила ще двічі. Спочатку Мічін класним ударом з-за меж штрафного пробив у дев'ятку (відзначимо асист п'яткою від Саленка). А через 4 хвилини Слесар зробив рахунок розгромним, реалізувавши вихід віч-на-віч після передачі від воротаря!

Зоря розгромила Полтаву, забивши найшвидший гол сезону – голкіпер луганців виконав асист

На старті другого тайму рахунок став 0:4 – це Анджушіч також вискочив віч-на-віч з голкіпером Полтави та легко розібрався із ним, забивши дебютний м'яч в Україні. Бужин на 75-й хвилині забив гол престижу.