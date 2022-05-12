Джеремая Сен-Жюст став гравцем лісабонського Спортінга, підписавши контракт на 4 роки, повідомляє офіційний сайт клубу. В угоді прописали клаусулу в розмірі 45 мільйонів євро.

Захисник збірної Німеччини, якого хотіли Баварія та Барселона, повернувся в рідний клуб

Вартість трансферу з Майнца не розголошується, однак німецька преса пише про 10 мільйонів. Невелика сума за 25-річного нідерландця, який перебуває на піку. Захисник пішов за новим викликом у Лізі чемпіонів.

Сен-Жюст два роки поспіль стає найшвидшим футболістом Бундесліги. У цьому сезоні він здійснив ривок на 36.63 км/год. Джеремая показував чи не найбільший прогрес серед центрбеків німецької першості.