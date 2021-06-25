Найшвидші гравці Євро-2020: сенсаційний список очолюють захисники Італії та Угорщини
Крайні оборонці збірних Італії та Угорщини – Леонардо Спінаццола і Лоїк Него – виявились найшвидшими гравцями групового етапу чемпіонату Європи.
Спінаццола та Него встановили рекорд швидкості – 33,8 км/год, повідомляє Sporting Life Football & Infogol.
Ярмоленко потрапив до символічної збірної двох турів Євро-2020 за версією WhoScored
Одразу за ними розташувався Кінгслі Коман, його результат – 33,7 км/год. У першу п'ятірку також увійшли форвард Нідерландів Коді Гакпо (33,6 км/год) та хавбек Уельсу Деніел Джеймс (33,5 км/год).
Нагадаємо, Леонардо Спінаццола нещодавно потрапив також до символічної збірної двох турів Євро-2020 за версією WhoScored.
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Who have been the quickest players clocked at #Euro2020?— Sporting Life Football & Infogol (@InfogolApp) June 25, 2021
Leonardo Spinazzola (#ITA)
= Loic Nego (#HUN)
Kingsley Coman (#FRA)
Cody Gakpo (#NED)
Daniel James (#WAL)
️ Full top 10 and speeds pic.twitter.com/8fSvss6rNi