Спінаццола та Него встановили рекорд швидкості – 33,8 км/год, повідомляє Sporting Life Football & Infogol.

Одразу за ними розташувався Кінгслі Коман, його результат – 33,7 км/год. У першу п'ятірку також увійшли форвард Нідерландів Коді Гакпо (33,6 км/год) та хавбек Уельсу Деніел Джеймс (33,5 км/год).

Who have been the quickest players clocked at #Euro2020?



Leonardo Spinazzola (#ITA)

= Loic Nego (#HUN)

Kingsley Coman (#FRA)

Cody Gakpo (#NED)

Daniel James (#WAL)



️ Full top 10 and speeds pic.twitter.com/8fSvss6rNi