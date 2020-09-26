Дортмундська Борусія запросила до свого тренувального комплексу 21-річну бігунку збірної Німеччини Алісу Шмідт, аби провести заняття із загальної фізичної підготовки з гравцями головної команди, повідомляє видання Eurosport.

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Найсексуальніша спорстменка світу за версією австралійського журналу "Busted Coverage" виконала серію випадів і розтяжок разом із захисниками Тома Меньє, Феліксом Пасслаком і Мануелем Аканджі.

Потім Аліса пробігла коронну 400-метрівку разом з Матсом Хуммельсом. Після ривка дівчина виклала фотографію захеканого футболіста і написала: "Я дійсно недооцінила його".

Ймовірно, одним з ініціаторів запрошення легкоатлетки в Боруссію став технічний спонсор. І дортмундців, і Алісу підтримує виробник спортивного екіпірування Puma.

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