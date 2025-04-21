Челсі довгий час поступався в рахунку після того, як Алекс Івобі забив на 20-й хвилині. Команда Енцо Марески зуміла перевернути хід зустрічі тільки після замін у перерві та після неї. Як зізнався сам тренер "синіх", різницю зробив Мало Густо.

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Челсі вирвав перемогу завдяки двом пізнім голам – Тайрік Джордж забив на 83-й хвилині, а Педру Нету – у компенсований час. Як інформує Opta, гол португальця на 92:31 став найпізнішим голом Челсі в лондонському дербі в рамках АПЛ за всю історію АПЛ (в якій Фулхем грає з сезону 2006/07).