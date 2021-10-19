"Це був дуже важкий матч. Мабуть, найнервовіший у цьому сезоні. Ми непогано увійшли в гру. Забили гол. Вилучення зіпсувало трохи нам настрій, але відзначу нашу команду. Попри те, що грали вдесятьох – ми організовано оборонялися. Проводили швидкі контратаки, могли забити ще. Сьогодні ми проявили характер і бажання.

Чорноморець – Верес – 0:1 – відео гола та огляд матчу з нереалізованим пенальті

В перерві я просив команду продовжувати грати організовано і шукати шанси у контратаках. Нам дещо пощастило, бо суперник не реалізував пенальті. Але наш гол теж незарахували. Головне – це результат і сьогодні я задоволений грою. Команда справді відпрацювала, набігалася. Мабуть, заслужили на два вихідних. Молодці, що вистояли в меншості проти молодої агресивної команди. Це радує.

Звісно, Чорноморець мав багато моментів. Вони грали у більшості. В нас теж траплялися певні огріхи в обороні. Повторюся, десь можливо, пощастило. Але щастить сильнішим. Богдан Когут – молодець. Взяв пенальті. Він справжній лідер команди: на полі і в роздягальні. Сьогодні він впорався навідмінно", – цитує Вірта офіційний сайт Вереса.

Нагадаємо, після 11 турів рівненська команда посідає у турнірній таблиці УПЛ 9 сходинку, маючи у своєму активі 15 очок.

Верес у меншості втримав мінімальну перемогу над Чорноморцем – одесити не виграють протягом 7 матчів УПЛ