"Найнервовіший матч сезону": Вірт озвучив бонус гравцям Вереса за перемогу над Чорноморцем у меншості
Головний тренер рівненської команди Юрій Вірт залишився задоволений грою своїх підопічних у матчі 11-го туру УПЛ проти "моряків" (1:0).
"Це був дуже важкий матч. Мабуть, найнервовіший у цьому сезоні. Ми непогано увійшли в гру. Забили гол. Вилучення зіпсувало трохи нам настрій, але відзначу нашу команду. Попри те, що грали вдесятьох – ми організовано оборонялися. Проводили швидкі контратаки, могли забити ще. Сьогодні ми проявили характер і бажання.
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В перерві я просив команду продовжувати грати організовано і шукати шанси у контратаках. Нам дещо пощастило, бо суперник не реалізував пенальті. Але наш гол теж незарахували. Головне – це результат і сьогодні я задоволений грою. Команда справді відпрацювала, набігалася. Мабуть, заслужили на два вихідних. Молодці, що вистояли в меншості проти молодої агресивної команди. Це радує.
Звісно, Чорноморець мав багато моментів. Вони грали у більшості. В нас теж траплялися певні огріхи в обороні. Повторюся, десь можливо, пощастило. Але щастить сильнішим. Богдан Когут – молодець. Взяв пенальті. Він справжній лідер команди: на полі і в роздягальні. Сьогодні він впорався навідмінно", – цитує Вірта офіційний сайт Вереса.
Нагадаємо, після 11 турів рівненська команда посідає у турнірній таблиці УПЛ 9 сходинку, маючи у своєму активі 15 очок.
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