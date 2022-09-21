Вінгер Шахтаря Михайло Мудрик отримав чимало компліментів від європейської преси за перші два тури Ліги чемпіонів, тому іспанці очікувано застерігають Реал перед двома матчами з "гірниками".

Підопічні Карло Анчелотті 5 та 11 жовтня зустрінуться з українським колективом в ЛЧ. Провідне іспанське видання AS опублікувало статтю зі заголовком "Найбільша небезпека в Лізі чемпіонів націлилася на Мадрид", яку присвятило Михайлу Мудрику.

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Автор матеріалу називає таланта головною сенсацією перших турів ЛЧ та найнебезпечнішим гравцем Європи, який "незабаром спробує пробити білу стіну". Мудрик отримав компліменти за шоу у матчі проти РБ Лейпциг, в якому оформив гол + два асисти.

"Виступ у Варшаві був не менш якісним. Розпочавши ліворуч, він з'їв свого суперника і з легкістю переграв Джо Харта, пробивши просто над його руками. Михайло був головною дійовою особою в атакувальних діях українців", – додає журналіст Альберто Сьєрра.

Карло Анчелотті вже знає, хто такий Мудрик, адже у минулому розіграші ЛЧ українець провів 16 хвилин у домашньому матчі та 71-у у виїзному, коли отримав овації Сантьяго Бернабеу.

"Цього сезону він приїжджає з вищим рівнем, ніж торік, і з бажанням підтвердити свій статус проти чемпіонів, які ще не пропустили жодного гола. Найнебезпечніший гравець Ліги чемпіонів хоче перервати безпрограшну серію і вже тримає Реал на прицілі", – резюмує автор статті.

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