Найнебезпечніший гравець ЛЧ: провідне іспанське видання застерігає Реал перед Шахтарем
Вінгер Шахтаря Михайло Мудрик отримав чимало компліментів від європейської преси за перші два тури Ліги чемпіонів, тому іспанці очікувано застерігають Реал перед двома матчами з "гірниками".
Підопічні Карло Анчелотті 5 та 11 жовтня зустрінуться з українським колективом в ЛЧ. Провідне іспанське видання AS опублікувало статтю зі заголовком "Найбільша небезпека в Лізі чемпіонів націлилася на Мадрид", яку присвятило Михайлу Мудрику.
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Автор матеріалу називає таланта головною сенсацією перших турів ЛЧ та найнебезпечнішим гравцем Європи, який "незабаром спробує пробити білу стіну". Мудрик отримав компліменти за шоу у матчі проти РБ Лейпциг, в якому оформив гол + два асисти.
"Виступ у Варшаві був не менш якісним. Розпочавши ліворуч, він з'їв свого суперника і з легкістю переграв Джо Харта, пробивши просто над його руками. Михайло був головною дійовою особою в атакувальних діях українців", – додає журналіст Альберто Сьєрра.
Карло Анчелотті вже знає, хто такий Мудрик, адже у минулому розіграші ЛЧ українець провів 16 хвилин у домашньому матчі та 71-у у виїзному, коли отримав овації Сантьяго Бернабеу.
"Цього сезону він приїжджає з вищим рівнем, ніж торік, і з бажанням підтвердити свій статус проти чемпіонів, які ще не пропустили жодного гола. Найнебезпечніший гравець Ліги чемпіонів хоче перервати безпрограшну серію і вже тримає Реал на прицілі", – резюмує автор статті.
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