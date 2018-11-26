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Наймиліше відео дня: малюки Мессі запалюють під "I'm sexy and I know it"

10:19 320 Читать на русском
Наймиліше відео дня: малюки Мессі запалюють під "I'm sexy and I know it"
Ліонель Мессі з сім'єю / фото із соцмереж

Ліонель Мессі показав, які приховані таланти мають його діти.

Аргентинський нападник Барселони Ліонель Мессі опублікував у своєму профілі в мережі Instagram напрочуд миле відео, на якому його діти танцюють під відомий хіт "I'm sexy and I know it".

Дівчина скопіювала пенальті і святкування голів Мессі, Роналду, Погба та потролила Неймара – хіт дня

Теги
Іспанія Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона Відеоновини
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