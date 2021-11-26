Збірна Ісландії стала найбільшою сенсацією футбольного світу останніх років. Вікінги зуміли вийти на Євро-2016, побити самих родоначальників футболу, а потім проторувати собі шлях у найбільший турнір збірних – Мундіаль.

Ця команда – яскравий приклад того, що жодна тактика та технічні навички не встоять перед силою командного духу. Любителі зуміли довести цілому світу, що з гарним запалом можна познущатися навіть над найбільшими зірками.

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"Футбол – це головна справа життя". Таке твердження було б доречним стосовно футболістів будь-якої європейської збірної, не рахуючи країн-карликів. У гравців збірної Ісландії це викликало б лише усмішку.

Тренував команду стоматолог Хеймір Хадльгрімссон, більшість футболістів цілком спокійно поєднували цивільне життя з грою мільйонів, для них копання м'яча – всього лиш цікаве хоббі. Голкіпер Ханнес Халльдоурссон, якому доля подарує яскравий спогад парированого пенальті самого Ліонеля Мессі, заробляє на хліб режисурою.

Соляний завод, робота в порту, збирач сміття – просто неймовірно, щоб ці хлопці пробились на Мундіаль. Так, є Сігурдссон та інші яскраві профі, але баланс ну явно не той, щоб ставити серйозні завдання. Чемпіонат Європи – красива історія Попелюшки, для якої свято закінчиться опівночі, але щоб ця солянка з профі та аматорів грала на чемпіонаті світу? Вікінги показали, що неможливе – це для тих, хто ріс у тепличних умовах, а їм під силу будь-які дива.

До Мундіалю в Катарі збірній України залишилося зробити останній ривок. Вболівай за "жовто-синіх" та дай імпульс головній команді країни у надважливий момент разом з HLIBNY DAR.



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Україна, Хорватія, Косово, Туреччина, Фінляндія, Ісландія. На перший погляд, все у групі І зрозуміло: хорвати явні фаворити, Україна та Туреччина будуть битися за друге місце, всі інші будуть статистами для набирання очок та боротьби за кращі показники забитих та пропущених. Як показало життя, такі роздуми були вкрай помилковими.

Перший матч проти України на "Олімпійському". 5-а хвилина – і вже "жовто-сині" "горять" – свій шанс використав Фіннбогасон. Якби не Пятов, то ще через 5 хвилин рахунок було б подвоєно. Ярмола врятував лише нічию – перше очко у скарбничці вікінгів.

Домашня звитяга над фінами стала яскравою демонстрацією характеру команди – поступаючись 1:2, на останніх хвилинах ісландці забивають два голи та виривають перемогу! Шалені емоції та важливі +3.

З Туреччиною вікінги розібралися на емоціях – 2:0 у першому таймі та без шансів на розворот матчу в іншу сторону. 3 тури, 7 очок – дивовижний результат тих, кому надавали роль андердога.

Бій з хорватами показав, що не все так яскраво і над помилками треба працювати. 0:2 в Загребі стали дзвіночком, який ісландці почули. З Косово потрібно було привезти 3 очки – команда впоралася із завданням. 10 очок після першого кола та серйозна заявка на Мундіаль!

Амбіції підтвердила і домашня помста хорватам – мінімальні 1:0 і ще один крок до чемпіонату світу. З фінами склалося не так радісно – мінімальна поразка.

Матч з Україною вболівальники "жовто-синіх" запам'ятають надовго. Двох ударів вистачило Сігурдссону, щоб "поховати" нашу команду та наблизити її до провалу відбору.

На Туреччину сподіватись було марно – голодні до перемог вікінги повторили подвиг України у відборі на Мундіаль-2006 та познущалися над турками 3:0 у їхніх стінах. Заключний матч з Косово (2:0) став своєрідним святковим салютом для невеликого острова – скромна Ісландія виходить на чемпіонат світу-2018 з першого місця у групі!