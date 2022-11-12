Голосування за найкрасивіші м'ячі третього за престижністю євротурніру тривало з 7 по 11 листопада. Перемогу здобув Юсуф Отубанйо із Пюніка, який забив Словану.

СК Дніпро-1 отримав опонента в плей-офф Ліги конференцій

Друге і третє місця посіли хавбек Фіорентини Ріккардо Сапонара та півзахисник Базеля Анді Діуф з голами у ворота РФС та Жальгіріса відповідно. Четвертим за підсумками голосування йде Яніс Хамаш. Літній новачок СК Дніпро-1 розкішно відзначився в матчі проти Вадуца.

23-річний алжирець, до слова, зумів стати одним із відкриттів дніпровської команди. Цього сезону він вже провів 16 матчів, записавши до активу 3 голи та 6 результативних передач.

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Yusuf Otubanjo wins Goal of the Group Stage for his GOLAZO against Slovan Bratislava! @Heineken | #UECLGOTGS | #UECL pic.twitter.com/v7kwa4JKnq — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) November 11, 2022

Результати жеребкування плей-офф Ліги конференцій – СК Дніпро-1 та унікальний шанс на реванш