Айвен Тоуні визнав порушення правил ставок FA і може бути дискваліфікований щонайменше на шість місяців.

Справа нападника Брентфорда Айвена Тоуні знову перебуває в руках FA після того, як він зізнався в порушенні правил ставок. Про це інформує Daily Mail.

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Повідомляється, що покарання має спіткати гравця до кінця цього сезону. Згідно зі Sky Sports News, Тоуні загрожує мінімум шестимісячна дискваліфікація.

В інтересах Брентфорда Тоні має бути дискваліфікований якомога швидше, щоб він міг повернутися, не пропускаючи занадто багато матчів наступного сезону. Будь-яка дискваліфікація включатиме в себе і літні місяці.

Водночас джерело зазначає, що, найімовірніше, наступне слухання відбудеться у квітні.

Нагадаємо, що спочатку в листопаді Тоуні було висунуто звинувачення в 232 ймовірних порушеннях правил ставок. Пізніше до цих звинувачень додалося ще 30 ймовірних порушень у грудні.

Тоуні робив ставки в статусі гравця Скантропа, Уігана, Пітерборо і Брентфорда.