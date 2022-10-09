У неділю, 9 жовтня, о 13:00 в Ужгороді зустрінуться СК Дніпро-1 та луганська Зоря. Дуель другої та третьої команд Прем'єр-ліги стане центральним поєдинком шостого ігрового дня.

Поточна форма

СК Дніпро-1 у чемпіонаті України набрав неймовірну форму і вже своєю статистикою наводить жах на суперників. Чотири перемоги у чотирьох матчах із загальною різницею 11:0. Бразильський кіпер дніпрян Макс Валеф та його партнери по обороні встояли проти Динамо, Вереса, Металіста 1925 та Львова. По два м'ячі до активу записали Володимир Адамюк, Олексій Гуцуляк та Артем Довбик.

Parimatch Ukraine оцінює перемогу дніпрян коефіцієнтом 2,48. Трохи менше шансів у Зорі – 2,60. На нічию коефіцієнт становить 3,70.

Вже традиційно підопічним Олександра Кучера доводиться грати за умов непростого графіку з двома матчами за тиждень. Однак цього разу дніпряни провели у Лізі конференцій номінально домашній матч у словацькому Кошице, звідки до Ужгорода трохи менше 100 кілометрів. Тому особливих часових та фізичних труднощів Дніпро-1 не відчуватиме.

Довбик у грі з Вадуцом

Власне про єврокубки. У четвер дніпряни не зуміли перемогти Вадуц – команду з Ліхтенштейну, яка виступає у другому швейцарському дивізіоні. Між швидким голом Довбика та пізнім голом Піхальонка вмістилися два влучні удари суперника.

Після трьох стартових перемог в УПЛ Зоря трохи забуксувала. Команда Патріка ван Леувена обіграла Ворсклу, Львів та Динамо, однак у двох останніх турах набрала лише одне очко. Спершу була несподівана поразка від Руху (1:3), а минулої неділі луганці розписали нічию з Кривбасом (2:2). Серед найпомітніших на полі були дебютанти: Ігор Кірюханцев оформив дубль, а Євген Шахов віддав асист та отримав похвалу від головного тренера на прес-конференції.

Батагов (праворуч) у грі з Кривбасом

Важлива деталь – Зоря є найрезультативнішою командою УПЛ. І стосується це не лише забитих голів (за якими луганці є лідерами – 12), а й пропущених (тут вони ділять першість з Металістом – по 10). Враховуючи якісну атакувальну гру дніпрян, ймовірно, у неділю слід очікувати результативного футболу та, можливо, першого пропущеного м'яча Дніпром-1 у Прем'єр-лізі.

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Історія протистоянь

Зоря є одним з найбільш незручних суперників для дніпрян. Між собою ці команди провели п'ять поєдинків, та Дніпро-1 жодного разу не перемагав луганців. Більше того, номінальний господар недільної зустрічі лише одного разу не програв Зорі (1:1 у першому матчі в серпні 2019-го).

Наступні чотири зустрічі неодмінно завершувалися впевненими перемогами луганської команди. Різниця голів вражає – 3:13. Попередній матч відбувся у вересні минулого року. Тоді у Дніпрі Зоря розгромила опонента 4:0.

Дубінчак та Фаворов нині виступають в інших командах

Кадрова ситуація

Лазарет дніпрян порожніє, проте все ще поза грою залишається Еміліано Пуріта. Аргентинський новачок встиг відіграти за Дніпро-1 лише 61 хвилину в матчі Ліги Європи. Справжня драма трапилася у кар'єрі Валерія Лучкевича. У четвер він вийшов на заміну в матчі проти Вадуца, проте травмувався вже через дві хвилини. До цього моменту він довго лікувався, а на полі з'являвся ще у грудні. Бажаємо здоров'я Валерію.

У Зорі кадрових проблем немає. Навпаки минулого тижня луганці поповнилися ще двома новачками. "Чорно-білі" підсилили воротарську позицію, підписавши Микиту Турбаєвського, талановитого вихованця Шахтаря. Також віднедавна за Зорю гратиме ще один екс-гірник Ілля Гулько.

Орієнтовні склади

Дніпро-1: Валеф – Адамюк, Сваток, Сарапій, Бусанелло – Бабенко, Рубчинський – Гуцуляк, Піхальонок, Амаш – Довбик.

Зоря: Мацапура – Данченко, Імереков, Батагов, Сміян – Шахов, Бражко, Кірюханцев, Булеца, Крістіан – Русин.