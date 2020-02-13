"Найкращий воротар за останні роки – з ним не страшно": Лунін вразив навіть іспанське радіо

Голкіпер збірної України отримав чергову порцію компліментів від іспанської преси після зміни клубу. Цього разу його відзначили на провідному радіо країни.

"Андрій Лунін – найкращий воротар Ов'єдо за останні роки, принаймні відтоді, як команда повернулась в Сегунду (2015-й рік – прим.ред). Це перший голкіпер астурійського клубу, який повністю відповідає естетиці та сучасним вимогам гри. Високий, з широченним розмахом рук... Зараз у Європі робиться ставка на воротарів схожого профілю.

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Реал Мадрид і багато інших європейських грандів не даремно боролися за нього. Він – дуже сильний голкіпер. Не знаю, чи приносить він команді очки, але надійність – сто відсотків. Зважаючи на сумнівну оборону Ов'єдо, з Луніним зараз не настільки страшно", – зазначив авторитетний астурійський журналіст Ері Фраде, який веде декілька авторських програм на радіо Cope.

Нагадаємо, що Лунін ще жодного разу не відстояв на нуль, але власними сейвами допоміг Ов'єдо врятувати декілька матчів. Фанати назвали його найкращим гравцем січня, хоча на той момент він перебував у команді лише два тижні.

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