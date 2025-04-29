Медики Реала поставили діагноз Ферлану Менді, який отримав травму у фіналі Кубка Іспанії з Барселоною. Йому діагностували розрив проксимального сухожилля прямого м'яза стегна в правому чотириголовому м'язі. Він вибув щонайменше на термін від 10 до 12 тижнів, інформує клубна прес-служба "бланкос".

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Таким чином, француз пропустить клубний ЧС. Ця травма стала для нього четвертою в сезоні: раніше Менді вибув на 12, 15 і 43 дні відповідно. До кінця сезону лівий фланг Реала буде "закривати" Фран Гарсія.

У цьому сезоні Реал зіграв 57 матчів, і Ферлан пропустив 21 із них (32%). Раніше Карло Анчелотті називав француза "найкращим гравцем" на своїй позиції у світі.

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