74-річний ірландець із 2015-го живе з діагнозом "деменція", повідомляє The Telegraph.

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Про серйозні проблеми зі здоров'ям Кіннера розповіла його родина. Дружина тренера Бонні пригадала, як той почав хворіти – був вередливим і пригніченим, пізніше в нього почалися приступи агресії. Зрештою, рідні переконали екс-футболіста піти до лікарів, а ті діагностували судинну деменцію.

За 6 років стан Кіннера постійно погіршувався і нині він перебуває на пізній стадії захворювання. Родина ірландського тренера вирішила розповісти про його хворобу, щоб привернути увагу до частоти подібних проблем зі здоров'ям у колишніх гравців. Захворювання могла спричинити гра головою. Кіннери закликають функціонерів страхувати футболістів не лише від травм, а й розумових розладів у старшому віці.

Нагадаємо, що Джо Кіннер у статусі гравця провів 10 років за Тоттенхем і здобув зі "шпорами" Кубок Англії, 2 Кубка ліги та Кубок УЄФА 1971/72. Ще один сезон він відіграв за Брайтон. Тренерська кар'єра ірландця розпочалася в Південно-Східній Азії.

Кіннер у 1983-1984 рр. тренував збірну Індії, а в 1987 році повіз збірну Непалу на Південноазійські ігри та дійшов із "Горхаліс" до фіналу. У березні-червні 1989-го він попрацював із Донкастером. Нарешті в 1992 році Кіннер очолив Вімблдон, із яким провів 7 сезонів в АПЛ.

Найвищим досягненням "Банди психів" під його керівництвом стало 6-те місце в сезоні 1993/94. Тоді ж ірландця назвали тренером року в Англії. У 2001-2003 рр. Кіннер тренував Лутон, а потім недовго працював із Ноттінгем Форест і Ньюкаслом.

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