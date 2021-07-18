Як відомо, напередодні Лудогорець у Суперкубку Болгарії розтрощив ЦСКА Софія з рахунком 4:0 і завоював перший трофей сезону. Український захисник Ігор Пластун провів на полі увесь матч і навіть відзначився голом, відкривши рахунок на 14-й хвилині. Однак, арбітр після перегляду VAR гол скасував, зафіксувавши небезпечну гру у нападі.

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"Найкращий спосіб повернутися у Лудогорець. Суперкубок наш", – написав Пластун на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram, опублікувавши фото з Кубком.

Нагадаємо, це перший трофей українця після повернення в клуб. Раніше він двічі ставав чемпіоном Болгарії з Лудогорца – в сезонах 2016/17 і 2017/18.

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