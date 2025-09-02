Доволі просто зрозуміти, що наближається новий навчальний рік. Школярі, студенти та їхні батьки починають шукати знижки на необхідні товари, адже всі люблять купувати вигідно.

Найкращий спорт у цей час – тренування пальчиків для швидкого кліку, щоб не пропустити круті знижки та кешбеки від ПриватБанку. Адже до кінця вересня у програмі лояльності "Привіт" у "Приват24" стартує справжній "шкільний" сезон, де на клієнтів банку чекають персональні пропозиції на все необхідне для навчання.

Перед тим, як купувати щось для школи, не зволікайте, а одразу тицяйте на долоньку у "Приват24", щоб активувати свої кешбеки та знижки для реально вигідного шопінгу,

– коментують у ПриватБанку.

ПриватБанк разом із Visa та партнерами підготував пропозиції майже на все, що потрібно для вдалого старту: від зошитів, рюкзаків і кешбеків на таксі та потяги, до техніки та товарів для краси й здоров'я.

У розрахунку за найвигідніші покупки допоможе картка Visa. Тому варто підготувати пальчики, щоб встигнути натиснути першим на пропозиції у "Привіт" у "Приват24".

Акцію підтримали інфлюенсери в рамках кампанії "Тренуй пальчики": відео

Детальніше про кешбеки "шкільного" сезону "Привіт" від ПриватБанку

Протягом шкільного сезону на клієнтів банку чекають кешбеки 3 – 5% на:

канцтовари, книги, оплату освіти, одяг і взуття, смартфони та електроніку, кафе та ресторани, оптику та ще купу потрібних товарів і послуг.

Проте це ще не все! Є й супер-пропозиція, де швидкість вирішує. З 29 серпня по 5 вересня – 10% кешбеку на квіти. Варто поспішити!

Усі ці "рюкзаки кешбеків" доступні для власників звичайних та преміальних карток Visa від ПриватБанку. Проте не варто забувати про головне правило: натиснути на долоньку "Привіту" у "Приват24", перевірити нові пропозиції та активувати свої персональні кешбеки та знижки, а за оплати покупок розраховуватися карткою Visa від ПриватБанку. Ваші пальчики – ваші гроші, тож встигніть зловити всі бонуси!

АТ КБ «ПриватБанк». Реєстраційний № 92 у Державному реєстрі банків. Банківська ліцензія НБУ № 22 від 19.03.1992.