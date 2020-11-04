Найкращим гравцем Шахтаря у провальному поєдинку проти Борусії М за оцінками InStat став Марлос. Рейтинг його ефективності склав 297 балів.

Шахтар – Борусія М – 0:6 – відео голів та огляд матчу

Як інформує Команда 1, у поєдинку з німцями півзахисник провів на полі 45 хвилин, зробив два обведення, віддав одну ключову передачу і завдав один удар по воротах. У топ-3 найефективніших гравців увійшли Манор Соломон (270 балів) і Алан Патрік (266 балів).

Найкращим гравцем зустрічі став нападник Борусії М Алассан Плеа, який набрав аж 418 балів. До слова, форвард став головним кривдником "гірників", адже відзначився хет-триком у воротах Трубіна.

Нагадаємо, Борусія М розгромила Шахтар на НСК Олімпійський з рахунком 6:0. Свій наступний матч у Лізі чемпіонів "гірники" проведуть аж 25 листопада – команда Каштру спробує взяти реванш у Гладбаха.

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