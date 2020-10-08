Найкращий серед найгірших: InStat визначив найсильнішого українця у фіаско проти Франції
Півзахисник Руслан Маліновський за версією авторитетного ресурсу став найкращим у складі збірної України в ході протистояння зі збірною Франції (1:7).
Хавбек Аталанти з Бергамо набрав 305 балів, повідомляє Tribuna.com.
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Друге місце посів вінгер Динамо Віктор Циганков (291 пункт). Замкнув трійку лідерів півзахисник бельгійського Кортрейка Євген Макаренко (285 балів). Натомість найгіршим у складі "синьо-жовтих" став оборонець Динамо Віталій Миколенко (193).
Нагадаємо, що напередодні Франція розбомбила Україну в спарингу, а єдиний м'яч у складі національної команди забив Циганков.
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