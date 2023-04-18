"Це наш найкращий матч у поточному сезоні, зважаючи на різні критерії та аспекти. Ми змушували суперника робити безліч помилок. Це була дуже хороша гра, голи та контрпресинг вийшли неймовірними – це найкращий матч за тривалий час. Мій улюблений момент – коли ми пресингували бідолаху з Лідса на 90+2-й хвилині. Я дуже задоволений матчем.

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У нас був хороший тиждень, я міг вибирати із чотирьох складів. Хлопці насолоджувалися тренуваннями, бо на них ми мали багато часу. Другий тайм з Арсеналом (2:2) був для нас надзвичайно важливим. Ми зрівняли рахунок і провели дуже добру половину, а далі відштовхувалися від цього. Потрібно робити те, що ми зробили сьогодні, знову та знову.

Навіть не уявляю, чи зможемо ми кваліфікуватися до Ліги чемпіонів, але я не думаю, що це надто важливо. Я б хотів і надалі бачити команду з таким бажанням, такою пристрастю, тим самим розумінням, яке ми продемонстрували вчора ввечері.

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Думаю, різниця між цим сезоном і тим, у якому ми стали третіми, полягає в тому, що зараз конкуренти відірвалися трохи сильніше. Я не знаю, на якому місці ми закінчимо, але ефект від останніх матчів пошириться на наступний сезон, тому вони будуть дуже важливими", – цитує Клоппа BBC.