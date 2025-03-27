На початку тижня в німецьких ЗМІ з'явилася інформація, яка подарувала надію на порятунок кар'єри Миколи Шапаренка. За даними Sky Sport Germany, у послугах хавбека Динамо зацікавлений німецький Штутгарт, який спробує підписати гравця під час літнього трансферного вікна. Орієнтовна вартість півзахисника – 10 млн євро.

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Покинути Динамо влітку може і Владислав Ванат, який потрапив на олівець лондонського Вест Хема та нижчолігового Лідса. Ба більше, за інформацією джерела, 23-річний футболіст також перебуває у сфері ще трьох представників АПЛ – Брентфорда, Фулхема і Вулверхемптона

Покинути найсильнішу лігу світу, натомість може Ілля Забарний. Італійські ЗМІ приписують інтерес до оборонця Борнмута італійському Мілану. Влітку спортивним директором "россонері" повинен стати Фабіо Паратічі, який до цього працював у Ювентусі та Тоттенхемі. Фахівець, який наразі відбуває дискваліфікацію, уже встиг окреслити керівництву Мілана власний список футболістів, які б мали підсилити команду. Знайшлося місце у переліку і Забарному. Щоправда, невідомо чи італійці зможуть задовольнити апетити "вишень", які оцінюють українця у 60 млн фунтів. Детальніше про це і не тільки дивіть у новому відео на YouTube-каналі "Футбол 24".

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