Коли ми говоримо про грузинських гравців у Європі, то одразу згадується Кварацхелія або Мамардашвілі. У Франції розриває інший грузин – Жорж Мікаутадзе. Нападник привернув до себе увагу, виступаючи в Лізі 2, коли оформив 23 голи і вісім результативних передач за Метц, що дозволили команді підвищитися в класі.

Ліон відмовився від Мікаутадзе, а тепер кусає лікті

Жорж народився в Ліоні у грузинській сім'ї 2000 року. Змалечку Мікаутадзе почав займатися футболом і це була не просто розвага, він мріяв стати професіональним гравцем. Як це звично для Франції, його першим клубом став скромний ФК Жерлан. Він тренувався дуже наполегливо. Спочатку Жорж займався у своїй віковій групі, а потім приходив ще раз на тренування, щоб пограти зі старшими хлопцями.

Коли ти ростеш в Ліоні і займаєшся футболом, то мрієш одного разу одягнути футболку "левів". З Мікаутадзе це сталося у 2008 році. Скаути ліонців помітили маленького Жоржа і одразу завербували його у свою академію. Радість виявилась неймовірною, бо виступати за Ліон було мрією.

"Жорж був бомбардиром par excellence. Він міг забивати на всіх позиціях. У комбінованій грі це було дуже добре, швидко в послідовностях. А ще він був опортуністичним і дуже сміливим. Він вже забив на акробатичному поверненні!" – пригадував тренер молодіжної команди Амарі Барлет.

Здавалося, що Мікаутадзе може піти стопами таких великих вихованців Ліона, як Карім Бензема, Алекс Ляказетт, Корентен Толіссо, які пробилися у першу команду з академії. Утім, доля підготувала для Жоржа складнішу дорогу. Тренери академії винесли вердикт для грузина, коли йому виповнилося 15 років.

"Ми погодилися визнати хороші якості футболіста, але на великих іграх, тих, що мають високу інтенсивність, Мікаутадзе не був переконливим у своїй діяльності, своєму виборі та своїй продуктивності", – пояснював Жан-Франсуа Вюй.

Причина полягала не тільки в зрості грузина (1,4 метра), а й у великій конкуренції серед його однолітків. Для Жоржа це стало трагедією. Він хотів захищати кольори свого міста і приносити радість фанатам Ліона. В один момент його мрія розбилася об сувору реальність. Сестра Анна розповідала: сімʼя була шокована тим, що Ліон вирішив не втримувати її брата. Вони з батьками та в оточені братів довго стояли на парковці академії в тиші. Вдома ситуацію обговорили, підтримали Жоржа і почали вирішувати, що робити далі.

Метц став трампліном, але не одразу

Мікаутадзе знайшов собі місце в маленькому клубі Сен-Прі, який базується у передмісті Ліона. Попри велике розчарування, Жорж викладався по максимуму в новій команді та завжди намагався зберігати позитив. Він не здався і доля дала йому другий шанс.

Фото: S. Mantey/L'Équipe

У двері постукав Метц, хоча й не було особливої надії, що вони зможуть залучити Мікаутадзе. Вважалось, що після успіхів з Сен-Прі скаути Ліона повернуться, щоб забрати Жоржа назад до академії. Цього не сталося і "гранатові" швидко оформили перехід. Але одразу грати за першу команду грузину не світило. Випробування загартовують характер і на початку карʼєри Мікаутадзе їх було достатньо.

"Його початки у Метці були дуже складними. Я був дуже жорстким до нього. Жорж прибув зі своєю необережністю, занадто тихим. Про це свідчать невеликі затримки в навчанні. Я думав: шкода, що він перетнув Францію і не інвестував після цього. Усе змінилося, коли ми зустрілися з батьками. Він здобув чудову освіту, він найкраща людина. Жорж відчував, що розчаровує сімʼю. Це впливало на нього і зашкодило йому", – пригадував тренер Себастьян Тамбуре.

Мікаутадзе дісталось місце в команді Метца, яка виступала в Національ-3. Після кожного матчу у тренерів суперника запитували, хто був на полі найкращим. Відповідь завжди була одна: "Жорж Мікаутадзе".

За свої старання він був винагороджений дебютом у 2019 році в Лізі 1 у матчі з Ніццою. Але знову йому довелося покинути команду, щоправда, Метц віддав його в оренду у бельгійський Серен. Там він спочатку забив 22 голи, а після підйому в еліту ще 10. Це змусило "гранатових" задуматися і забрати Мікаутадзе назад. З Метцом в Лізі 2 Жорж здобув нагороду найкращому бомбардиру сезону і продовжив забивати в Лізі 1.

D. /Icon sport

Фантастична результативність грузина в чемпіонаті Франції привернула увагу Аякса, який, не вагаючись, запропонував йому контракт у серпні 2023 року. Ласло Болоні, наставник Метца, не хотів відпускати Жоржа, хоча розумів, що команді потрібно продавати гравців задля виживання.

"Якщо йому доведеться піти, одне моє око буде плакати за клубом, а інше радітиме за нього. Чудового бомбардира вже надзвичайно важко знайти. Але коли це також хороший хлопець, і ми побудували з ним виняткові відносини тренера – гравця, це ще складніше!" – зізнавався наставник.

Але в Нідерландах все пішло не так, як очікувалося. Жорж не вписався, мало грав, а голів не було. Здавалося, це б могло увігнати в депресію будь-якого гравця, але не Мікаутадзе.

У січні нападник повернувся до Франції. І це було найправильніше рішення. З 14 січня він забив 11 голів і віддав три асисти, а загалом у Лізі 1 його статистика – 13+4. Такою статистикою у другому колі не може похвалитися навіть найкращий бомбардир Ліги 1 Кіліан Мбаппе (9 голів). А якщо порівнювати з Хвічею, то неаполітанець забив на два голи менше.

@MikautadzeG est prêt pour l'#Euro2024 !



Top départ cet après-midi face à la Turquie pic.twitter.com/KUgO8uVsp7 — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) June 18, 2024

Метц на той час точно вилітав, але завдяки класній грі Мікаутадзе зумів зіграти в плей-офф за збереження місця (програли Сент-Етьєну). Клуб оформив зворотний трансфер Мікаутадзе. Звісно, в Лізі 2 він не буде грати, оскільки черга з клубів вже вишикувалася. Монако, Марсель і, головне, Ліон влітку спробують виграти право підписати Жоржа.

З Грузією в серці

Віллі Саньйоль збирав команду до Євро-2024 і звернув увагу на Мікаутадзе. Жорж, щоб не припуститися помилки, поговорив з тренером, хотів почути його пропозицію і те, як він бачить нападника в команді. Але серцем Мікаутадзе, або як його прозвали в Лотарингії "Король Жорж", вибір вже зробив.

"Для мене гра за Грузію завжди була можливою. Це моя країна так само як і Франція. Вся моя сім'я звідти, я поїхав туди, коли був маленьким, з батьками. Для них гордість бачити, як їхня дитина представляє країну і змушує мільйони людей сяяти", – говорить нападник.

Проблем з адаптацією у національній команді не було. По-перше, у відборі є Зуріко Давіташвілі з Бордо. По-друге, батьки Жоржа зробили все, щоб він знав і поважав історію своєї сімʼї. Вдома у Франції батьки розповідали про Грузію і вивчали з дітьми грузинську мову.

Мікаутадзе ледь не став причиною краху. У плей-офф Ліги націй за путівку на Євро-2024 Жорж не забив з позначки у серії післяматчевих пенальті в протистоянні з Грецією. Проте вже на німецьких полях Мікаутадзе забив перший гол грузинів в історії чемпіонатів Європи.

Рухливість Жоржа – його головна особливість. Він стартує на вістрі, але постійно опиняється на флангах. Легко і різко переміщується у пошуках вільного простору. Захисники не встигають за ним і не одразу можуть реагувати на його зміщення. І саме в таких фазах гри Мікаутадзе приносить найбільшу користь своїй команді.

Georges Mikautadze pic.twitter.com/fdpvFfmQpz — Sky Sports Football (@SkyFootball) June 18, 2024

Грузин дуже сконцентрований на полі. Він, звісно, може проявити свою емоційність, але завжди холоднокровний перед воротами. Партнери по Метцу не можуть створювати Жоржу якісні моменти, немає там Крооса чи Модріча, спроможних видавати кожен матч геніальні передачі. Тому Мікаутадзе розвинув навички мисливця. Він полює за помилками суперника і потім карає їх кожного разу. Жорж може й сам створити собі момент – прискоритися, обіграти на дриблінгу, але для цього потрібен простір.

Влітку Мікаутадзе точно змінить клуб на більш статусний. Але зараз він із партнерами писатиме історію першого Євро збірної Грузії.

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