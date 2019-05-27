"Найкращий голкіпер у нашому футболі", – тренер воротарів Олександрії прокоментував виклик Паньківа у збірну України

Тренер воротарів Олександрії Андрій Ковтун прокоментував дебютний виклик до збірної України голкіпера Юрія Паньківа.

"Виклик Паньківа в головну команду країни – це безумовна перемога. Юра заслужив. Він дасть фору молодшим колегам, йому від сили 24. У паспорт можете не дивитися. Хлопець на тренуваннях працює так, як інші не працюють.

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Якщо гравець викладається на тренуваннях і в матчах без залишку, працює професійно, ставить перед собою найвищі завдання, він доб'ється успіху з будь-яким тренером. Запрошення Паньківа під прапори збірної – на 100 відсотків його заслуга.

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Моя думка буде суб'єктивною, але якщо хочете знати: Паньків – найкращий голкіпер в нашому футболі. Хороший на лінії і виходах (при тому, що далеко не гренадер!), Як книжку читає гру, пристойно грає ногами. Скажу більше – без нього не було б цієї історичної "бронзи" Олександрії", – цитує Ковтуна FootBoom.