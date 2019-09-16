Найкращий бомбардир відбору до Євро-2020 відзначився розкішним голом рабоною у матчі чемпіонату Китаю

Форвард збірної Ізраїлю та Гуанчжоу Фулі Еран Захаві приніс перемогу своєму клубу неймовірним ударом на останній хвилині.

Гуанчжоу Фулі здобув перемогу над Тяньцзинь Цюаньцзянь завдяки дублю Ерана Захаві.

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Особливим вийшов другий гол ізраїльського форварда. Отримавши м'яч у штрафному майданчику, Захаві розвернувся і вирішив пробити рабоною, що збило з пантелику захисника та голкіпера.

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Додамо, що цей гол став переможним, а Гуанчжоу Фулі довелось відіграватись по ходу зустрічі.