Найкращий бомбардир відбору до Євро-2020 відзначився розкішним голом рабоною у матчі чемпіонату Китаю

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Зінченко і Ко "коронують" Ліверпуль, рекордна молодь Барселони, а новий імідж не допоміг Ювентусу: підсумки євровікенду
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Президент Гірника-Спорт звинуватив Мазяра у організації договірних матчів – тренер вже покинув командуПерша ліга — 10:33 1635
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Динамо видало свій найгірший старт у чемпіонаті УкраїниУкраїна — 08:25 7029
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Шахтар – Манчестер Сіті: участь Тайсона у матчі Ліги чемпіонів під питаннямЛіга чемпіонів — 15 вер 976