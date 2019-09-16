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Найкращий бомбардир відбору до Євро-2020 відзначився розкішним голом рабоною у матчі чемпіонату Китаю

12:16 5 Читать на русском
Найкращий бомбардир відбору до Євро-2020 відзначився розкішним голом рабоною у матчі чемпіонату Китаю
Еран Захаві / GiveMeSport

Форвард збірної Ізраїлю та Гуанчжоу Фулі Еран Захаві приніс перемогу своєму клубу неймовірним ударом на останній хвилині.

Гуанчжоу Фулі здобув перемогу над Тяньцзинь Цюаньцзянь завдяки дублю Ерана Захаві.

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Особливим вийшов другий гол ізраїльського форварда. Отримавши м'яч у штрафному майданчику, Захаві розвернувся і вирішив пробити рабоною, що збило з пантелику захисника та голкіпера.

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Додамо, що цей гол став переможним, а Гуанчжоу Фулі довелось відіграватись по ходу зустрічі.

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Теги
Гуанчжоу Фулі Фантастичні голи Світ Еран Захаві Еран Захаві Красиві голи Відеоновини
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