Найкращий бомбардир в історії Жирони втратив батька – легендарному партнеру Циганкова приписували трансфер
Форвард Жирони Крістіан Стуані пропустить перший тур Ла Ліги зовсім не через бажання змінити клуб.
"ФК Жирона висловлює найглибші співчуття нашому капітану Крістіану Стуані та всій його родині з приводу втрати батька. У ці моменти смутку клуб, його товариші по команді та вболівальники об'єднуються у болю, надаючи їм всю нашу теплоту та підтримку. Спочивай з миром", – повідомила прес-служба каталонців.
Циганков отримав зіркового партнера – він грав разом з де Брюйне і Грізманном
Нагадаємо, Стуані зник з тренувань Жирони за кілька днів до старту Ла Ліги. 38-річному уругвайцю приписували трансфер до Саудівської Аравії, однак згодом з'явилася інформація про особисті причини. Крістіан виступає за Жирону з 2017 року, загалом провів 289 матчів, у яких відзначився 141 голом та 12 асистами. Уругваєць є рекордсменом клубу за кількістю зіграних поєдинків та голів.
Вже сьогодні (15 серпня) команда Віктора Циганкова прийматиме Мальорку в матчі-відкритті чемпіонату Іспанії. Стартовий свисток о 20:00 за київським часом.
