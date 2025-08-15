Форвард Жирони Крістіан Стуані пропустить перший тур Ла Ліги зовсім не через бажання змінити клуб.

"ФК Жирона висловлює найглибші співчуття нашому капітану Крістіану Стуані та всій його родині з приводу втрати батька. У ці моменти смутку клуб, його товариші по команді та вболівальники об'єднуються у болю, надаючи їм всю нашу теплоту та підтримку. Спочивай з миром", – повідомила прес-служба каталонців.

Нагадаємо, Стуані зник з тренувань Жирони за кілька днів до старту Ла Ліги. 38-річному уругвайцю приписували трансфер до Саудівської Аравії, однак згодом з'явилася інформація про особисті причини. Крістіан виступає за Жирону з 2017 року, загалом провів 289 матчів, у яких відзначився 141 голом та 12 асистами. Уругваєць є рекордсменом клубу за кількістю зіграних поєдинків та голів.

Вже сьогодні (15 серпня) команда Віктора Циганкова прийматиме Мальорку в матчі-відкритті чемпіонату Іспанії. Стартовий свисток о 20:00 за київським часом.

