Мірослав Клозе повернувся до тренерської роботи і працюватиме в Німеччині.

Прес-служба Нюрнберга оголосила про призначення 46-річного німецького фахівця на посаду головного тренера команди. Деталі угоди з Мірославом Клозе наразі не відомі.

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"Традиції, пристрасть, чесна праця, чудові вболівальники – це все речі, які я люблю у футболі і які я пов'язую з Нюрнбергом. Тому можливість стати тренером тут одразу привабила мене.

У клубу відмінний фундамент завдяки роботі з молоддю, який ми хочемо розвивати. З керівництвом перебуваємо на одній хвилі і в особистому плані, і що стосується поглядів на футбол. Тепер важливо почати роботу, взятися за справу і добре почати сезон", – сказав колишній нападник збірної Німеччини.

Минулий сезон Нюрнберг закінчив на 12-му місці в другій Бундеслізі.

Варто нагадати, що Мірослав Клозе рекордсмен за кількістю забитих м'ячів на чемпіонатах світу. А активі екс-форварда 16 голів.

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