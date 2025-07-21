Найкращий бомбардир Серії А офіційно перебрався до Саудівської Аравії за 65 млн євро – зарплата космічна
21:46 - Читати іншою мовою
Форвард Матео Ретегі проміняв Аталанту на Аль-Кадісію.
Аль-Кадісія на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з форвардом збірної Італії Матео Ретегі. Згідно з інсайдером Фабріціо Романо, натуралізований Італією аргентинець перебрався на Близький Схід за 65 млн євро і підписав трирічний контракт.
Обамеянг сказав "ні" мільйонам із Саудівської Аравії – вибрав Де Дзербі та Лігу чемпіонів
У 2024 році Аталанта придбала Ретегі у Дженоа за 25 млн євро. За один сезон він став найкращим бомбардиром Серії А, забивши 25 м'ячів. Матео зароблятиме в Аль-Кадісії 20 млн євро на рік.
"Оріунді" має замінити Обамеянга, якого відпустили вільним агентом.
Найкращі казино
Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил (принципів) відповідальної гри.
Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил (принципів) відповідальної гри.
Бонус не є безоплатним та передбачає внесення ставки
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter