Аль-Кадісія на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з форвардом збірної Італії Матео Ретегі. Згідно з інсайдером Фабріціо Романо, натуралізований Італією аргентинець перебрався на Близький Схід за 65 млн євро і підписав трирічний контракт.

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У 2024 році Аталанта придбала Ретегі у Дженоа за 25 млн євро. За один сезон він став найкращим бомбардиром Серії А, забивши 25 м'ячів. Матео зароблятиме в Аль-Кадісії 20 млн євро на рік.

"Оріунді" має замінити Обамеянга, якого відпустили вільним агентом.