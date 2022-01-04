Форвард Роми не без пригод дістався на тренування. Під час руху на своєму Porsche Cayenne 24-річний англієць врізався в інший автомобіль, за кермом якого була жінка. Абрахам одразу вибіг з машини, щоб оцінити стан водійки, інформує Gazzetta dello Sport.

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Інцидент трапився поблизу торгового центру в районі Eur, де живе футболіст. На щастя, жоден з учасників ДТП не постраждав. Саме Абрахам був винен у аварії, але сторони вирішили не викликати поліцію, розійшовшись без взаємних претензій. Таммі таки дістався на тренування і провів заняття разом з командою.

Нагадаємо, англійський нападник перебрався в Рому влітку 2021-го з Челсі, з яким виграв Лігу чемпіонів. Після першого кола Серії А Абрахам є найкращим бомбардиром команди у чемпіонаті – 6 голів.

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