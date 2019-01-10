Найкращий бомбардир ПАОКа Прійовіч перейшов у Аль-Іттіхад

Аравійський Аль-Іттіхад оголосив про перехід нападника ПАОКа Александара Прійовіча.

Нападник ПАОКа Александар Прійовіч перейшов у Аль-Іттіхад, інформує офіційний сайт аравійського клубу.

За неофіційними даними, сума угоди склала близько 10 млн євро, а сам нападник збірної Сербії підписав контракт на 4,5 року, відповідно до якого заробить 25 млн євро.

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Прійовіч був найкращим бомбардиром ПАОКа. В поточному сезоні 28-річний форвард забив 9 голів у чемпіонаті та 19 – у минулому. Прійовіч виступав у Греції з початку 2017 року. Цікаво, що форвард заради ПАОКа відмовив Динамо, яке свого часу цікавилось ним.

Після 15 турів Аль-Іттіхад посідає 15 позицію в чемпіонаті Саудівської Аравії, набравши лише 6 очок.