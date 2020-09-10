Нападник Осасуни Есекієль Авіла переживає один з найгірших періодів у своїй кар'єрі.

Аргентинець не зміг завершити вчорашнє ранкове тренування через травму, інформує AS. Вердикт лікарів виявився жахливим – розрив хрестоподібних зв'язок коліна.

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Авіла мав таку ж проблему і в січні, тому пропустив все друге коло чемпіонату Іспанії. Щоправда, тоді нападник Осасуни травмував ліве коліно, а тепер праве. Термін відновлення складе 4-6 місяців, тобто у 2020 році аргентинець вже точно не зіграє.

Додамо, що Авіла став справжньою сенсацією першого кола Прімери 2019/20, забивши 9 голів у 20 матчах. Саме він і залишився найкращим бомбардиром Осасуни в минулому сезоні.

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