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Найкращий бомбардир Олександрії зацікавив два клуби Серії А – в один з них сватали Маліновського

20:22 861 Читать на русском
Найкращий бомбардир Олександрії зацікавив два клуби Серії А – в один з них сватали Маліновського
Кирило Ковалець (в центрі) / Сайт Олександрії

Провідний хавбек Олександрії Кирило Ковалець може продовжити кар'єру в топ-чемпіонаті.

Фіорентина та Сампдорія зацікавлені у послугах 26-річного гравця, інформує Footboom.

Олександрія цікавилась вінгером з Бундесліги

Відомий скаут Алекс Великих поділився інсайдом про інтерес італійських клубів до гравця Олександрії, а Футбол 24 дізнався, що це саме Ковалець. Фіорентина та Сампдорія перебувають у нижній частині турнірної таблиці Серії А – 13 і 16 сходинка відповідно. Раніше у флорентійський клуб сватали ще одного українця – Руслана Маліновського, який зі своєю Аталантою йде значно вище (4 місце).

Додамо, що Ковалець з 6 голами та 3 асистами у 14 матчах є найкращим бомбардиром Олександрії в УПЛ.

Олександрія – "найсухіша" команда УПЛ, рівність Динамо та Шахтаря, матчі Барселони гарантують голи на 97%

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