На 90+3-й хвилині матчу з Лечче нападник Мілана Олів'є Жиру дозволив собі зайвого. Він у неприпустимій манері звернувся до головного арбітра зустрічі, за що був покараний спочатку попередженням, а потім – повноцінною червоною карткою. Француз вирував стосовно суддівського рішення, яке, на його погляд, було ухвалене невірно.

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Дисциплінарний комітет Ліги Серії А не оцінив аргументи Жиру і покарав форварда двоматчевою дискваліфікацією. Тепер Олів'є буде змушений пропустити зустрічі в Серії А з Фіорентиною і Фрозіноне, які відбудуться 25 листопада і 2 грудня відповідно.

Матч Лечче – Мілан завершився з рахунком 2:2. За підсумками 12 турів чемпіонату "россонері" посідають 3 місце в турнірній таблиці. На рахунку Жиру – 7 голів в 11 матчах Серії А, він є найкращим бомбардиром команди.

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