Футбол – далеко не найпопулярніший вид спорту у Новій Зеландії. Однак саме ця країна подарувала Європі свого видатного бомбардира Вінтона Руфера. Пригадуємо шлях одного з найкращих футболістів в історії Океанії.

Збірна Нової Зеландії лише двічі пробивалася у фінальну частину чемпіонату світу. Якщо виступ у 2010-му ще загалом свіжий у нашій пам'яті, то прем'єра 1982-го вже обросла легендами та претендує на звання класики.

На Мундіаль "ківі" потрапили після виснажливого відбору. У вирішальних раундах представник Океанії боровся з Кувейтом, Китаєм та Саудівською Аравією. Усі футболісти новозеландської команди не були професіоналами, за виключенням 18-річного представника англійського Норвіча Вінтона Руфера. У заключних трьох матчах Руфер відзначився чотирма голами, а Нова Зеландія вперше пробилася на чемпіонат світу (в активі Вінтона – переможний гол у вирішальному матчі з Китаєм).

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Із жеребом новачкам відверто не пощастило: Бразилія, СРСР та Шотландія. Як наслідок, три поразки і гнітюча різниця голів 2:12. Наймолодший гравець новозеландців Руфер на турнірі не забивав, однак отримав чудову пресу та оцінки експертів. Вже після ЧС-1982 Вінтон став лідером швейцарського Цюріха, де виступав протягом наступних п'яти сезонів. Тут варто зауважити, що батько Вінтона, Артур, був родом зі Швейцарії та емігрував до Нової Зеландії, де познайомився з жінкою на ім'я Енн, представницею місцевого народу маорі.

Вінтон Руфер проти Анатолія Дем'яненка / фото з відкритих джерел

Усі троє дітей Руферів професійно займалися спортом. Донька Донна грала у сквош, а сини Шейн та Вінтон захищали кольори національної футбольної збірної.

До 13 років наймолодший з Руферів діяв на позиції голкіпера, проте любов до Пеле змусила хлопця покинути ворота і стати форвардом. Власне, у 1982-му брати Руфери разом вирушили на батьківщину свого тата. Якщо старший Шейн у Швейцарії провів майже усю кар'єру, то для Вінтона то був лише трамплін нагору. Після успішних виступів за Аарау та Грассхоппер, які очолював Оттмар Хітцфельд, нападник підписав контракт з Вердером (попри серйозний інтерес Лаціо).

Руфер проти Мальдіні / фото Вердер

Під керівництвом Отто Рехагеля новозеландець вдосконалював свою гру (німецька преса захоплювалася його особливим виконанням пенальті з паузою та передчасним падінням голкіпера), сформував прекрасний дует з Клаусом Аллофсом, став найкращим бомбардиром Вердера, а бременська команда виграла Бундеслігу та Кубок Німеччини. Серйозний прорив "музиканти" здійснили і на євроарені. У 1990-му дійшли до півфіналу Кубка УЄФА, де вилетіли від Фіорентини (0:0 та 1:1), а Руфер відзначився 4 голами. Ще через два роки "музиканти" виграли Кубок володарів кубків.

І у цьому турнірі Руфер записав до активу чотири м'ячі. Хет-трик оформив у стартовому матчі з румунським Бакеу, а потім відзначився вишуканим голом у фіналі – не встояв Монако Арсена Венгера (2:0).

А у 1993-му Вердер взявся штурмувати третій європейський турнір – Лігу чемпіонів. У кваліфікації бременці легко здолали мінське Динамо (5:2 та 1:1). У першому поєдинку Руфер оформив дубль, а через два тижні відповів голом на влучний удар Валентина Белькевича. Далі був прохід болгарського Левскі (один гол у виконанні Вінтона) та врешті-решт груповий етап.

Якщо випередити Андерлехт німці змогли, то втримати Порту та майбутнього переможця ЛЧ Мілан команді Отто Рехагеля виявилося не під силу. Вінтон Руфер забив кожному із суперників (Андерлехту – двічі), втім цього виявилося замало для виходу у півфінал. Власне, матч з бельгійцями видався одним з найбільш драматичних в історії Ліги чемпіонів. До 66-ї хвилини Бремен "горів" 0:3, проте здійснив неймовірний камбек, який розпочав та завершив саме Руфер – 5:3!

Чудова результативність дозволила новозеландцю поборотися за звання найкращого бомбардира турніру. Вінтон Руфер не став одноосібним лідером і поділив цей статус із зіркою Барселони Рональдом Куманом – обидва забили по 8 голів. Погодьтеся, прекрасний результат для 31-річного футболіста.

У 1995-му, після шести сезонів на "Везерштадіоні" та у статусі легенди Вердера, Руфер вирушив у Японію. Далі були часті міграції по новозеландських командах і навіть повернення на півроку у Німеччину (у друголіговий Кайзерслаутерн, який тренував Рехагель – через два роки команда сенсаційно виграє Бундеслігу).

Руфер проти Заммера / фото Вердер

Після завершення активних виступів Руфер розпочав тренерську кар'єру, яку складно назвати особливо яскравою. Дивують не стільки результати, як місця роботи Вінтона. У 2014-му, наприклад, він очолив збірну Папуа-Нової Гвінеї. Зараз Руфер не займається тренерською діяльністю, проте заснував власну футбольну академію та проводить турнір для дітей у рідному Веллінгтоні. Кілька років тому чоловік пережив серцевий напад. Життя екс-футболіста врятував випадковий перехожий.

Руфер та Пеле / фото з соцмереж

Якби Вінтон Руфер був англійцем чи іспанцем, то, ймовірно, міг би вважатися зіркою європейського масштабу. Однак у нього було інше завдання – закохати у футбол націю, яка марить лише регбі. Можливо, Руфер не зумів створити конкуренцію улюбленому виду спорту новозеландців, проте залишив по собі велику футбольну спадщину. Доволі якісну, як для простого хлопця з Веллінгтона з плакатом Пеле на стіні.