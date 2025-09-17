Матч між Ювентусом і Борусією Д подарував справжнє шоу у першому турі Ліги чемпіонів. Команди розписали результативну нічию 4:4, яка увійде до списку найбільш видовищних матчів старту євросезону. Але матч був цікавим не тільки з огляду на результат поєдинку.

Центральною фігурою вечора став нападник дортмундців Серу Гірассі. Як повідомляє The Sun, 29-річний гвінеєць у другому таймі вийшов на поле у футболці з помилковим друком – над номером красувався напис "Dortmund", хоча в першому таймі грав у формі зі своїм прізвищем. Вболівальники в соцмережах одразу ж підняли хвилю жартів, а дехто звинуватив екіпірувальників у "шокуючому промаху".

Помилка не завадила Гірассі провести яскравий поєдинок. Форвард віддав асист на Каріма Адейємі та заробив пенальті, коли його удар заблокував рукою Ллойд Келлі. Треба зазначити, що гравці Борусії Д довго не могли вирішити, хто пробиватиме пенальті – зрештою Рамі Бенсебаїні випросив у Гірассі право на удар і реалізував 11-метровий.

Однак Ювентус зумів врятуватися у компенсований час. Душан Влаховіч оформив дубль, а Келлі після власного фолу реабілітувався голом – 4:4.

