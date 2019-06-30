Найкращий бомбардир Кубка України Гегедош на перегляді в Спартаку Трнава

Український нападник Роберт Гегедош, який сезон 2018/19 провів у складі Миная, перебуває на оглядинах у Словаччині.

Найкращий бомбардир Кубка України минулого сезону може продовжити кар'єру в складі трнавського Спартака, повідомляє Footboom.

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У суботу Гегедош взяв участь у спарингу "червоно-білих" проти оломоуцької Сігми (2:1). Спартак шукає підсилення атакувальної лінії перед стартом у єврокубках. Сезон 2018/19 трнавці завершили 8-ми в чемпіонаті, але зіграють у кваліфікації Ліги Європи.

Минулий сезон Роберт Гегедош провів у складі закарпатського Миная. У його активі 13 м'ячів (25 матчів) у Другій лізі, а також 4 голи в рамках Кубка України, що дозволило стати найвлучнішим снайпером турніру.

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