"Ванат проти Польщі дуже активно увійшов у гру, з величезним бажанням. Думаю, він розуміє, що цей Євро – його шанс заявити про себе на міжнародній арені.

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22 роки, найкращий бомбардир УПЛ. Я чув, що зараз в цих матчах за збірну за Ванатом вживу стежать скаути Зальцбурга, Аякса, Вільяреала. Чув про ці три клуби", – розповів журналіст Віктор Вацко у ефірі Вацко on air.

Нагадаємо у квітні Динамо продовжило контракт з Ванатом до літа 2027 року. Transfermarkt оцінює нападника у 10 млн євро.

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