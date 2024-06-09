Найкращий бомбардир Динамо зчинив переполох у Європі – три імениті клуби надіслали скаутів
Нападник Динамо та збірної України Владислав Ванат користується шаленим попитом за кордоном.
"Ванат проти Польщі дуже активно увійшов у гру, з величезним бажанням. Думаю, він розуміє, що цей Євро – його шанс заявити про себе на міжнародній арені.
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22 роки, найкращий бомбардир УПЛ. Я чув, що зараз в цих матчах за збірну за Ванатом вживу стежать скаути Зальцбурга, Аякса, Вільяреала. Чув про ці три клуби", – розповів журналіст Віктор Вацко у ефірі Вацко on air.
Нагадаємо у квітні Динамо продовжило контракт з Ванатом до літа 2027 року. Transfermarkt оцінює нападника у 10 млн євро.
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