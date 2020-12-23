"Я продовжую прогресувати, але, безумовно, є над чим працювати. Потрібно вдосконалюватися на кожному тренуванні, вчитися новому, і ніколи не зупинятися на досягнутому. І звичайно, набуті навички активно практикувати.

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Мої голи – це робота всієї команди. Спасибі хлопцям за хороші паси, завдяки яким я можу забивати. Ми награємо комбінації на заняттях, і намагаємося реалізовувати на полі. Зимові збори з першою командою? Не знаю, ще нічого не говорили з цього приводу. Безумовно, хотілося б цього. Робота з першою командою – мрія будь-якого молодого футболіста. Це те, до чого ми прагнемо", – зізнався Ванат у коментарі сайту Динамо.

Додамо, що форвард є найкращим бомбардиром команди U-21 – 11 голів у 12 матчах. Втім, Мірча Луческу поки не дав 18-річному гравцю жодної хвилини.

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