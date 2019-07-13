Найкращий бомбардир Динамо U-21 перейде в Десну

Чернігівська Десна підпише хавбека Динамо Юрія Шпирку.

Півзахисник Динамо Юрій Шпирка відправився на перегляд у чернігівську Десну, повідомляє Динамоманія.

Хавбек Динамо Оріховський перебуває на перегляді в Колосі

Футболіст перебрався до "біло-синіх" влітку минулого року зі Львова. У сезоні 2018/19 забив 11 голів у 25 матчах у складі команди U-21.

Варто зазначити, що Шпирка – універсал, який може зіграти як у півзахисті, так і в нападі.

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