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Найкращий бомбардир Динамо U-21 перейде в Десну

10:33 331 Читать на русском
Найкращий бомбардир Динамо U-21 перейде в Десну
Юрій Шпирка / ФК Львів

Чернігівська Десна підпише хавбека Динамо Юрія Шпирку.

Півзахисник Динамо Юрій Шпирка відправився на перегляд у чернігівську Десну, повідомляє Динамоманія.

Хавбек Динамо Оріховський перебуває на перегляді в Колосі

Футболіст перебрався до "біло-синіх" влітку минулого року зі Львова. У сезоні 2018/19 забив 11 голів у 25 матчах у складі команди U-21.

Варто зазначити, що Шпирка – універсал, який може зіграти як у півзахисті, так і в нападі.

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Десна Десна Динамо Динамо Трансфери Трансфери чемпіонату України Динамо U-21 Динамо U-21 Юрій Шпирка Юрій Шпирка
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