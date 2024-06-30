Схоже, що матчі плей-офф Євро-2024 пройдуть також за участі наших співвітчизників.

На матчі Австрія – Туреччина працюватиме суддівська бригада з Португалії на чолі з Артуром Соарешем Діашем (асистентами будуть Пауло Соареш та Педро Рібейро), а четвертим арбітром призначили Миколу Балакіна, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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УАФ повідомляє, що на гру також призначили Олександра Беркута – українець буде резервним лайнсменом. Додамо, що Балакін вже працював на матчах Австрія – Франція та Албанія – Іспанія на груповому етапі Євро-2024.

Відзначимо, що саме Миколу Балакіна обрали найкращим арбітром УПЛ у сезоні 2023/24. Поєдинок Австрія – Туреччина відбудеться 2-го липня, початок о 22:00.

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