"Чи можу виділити когось з гравців Шахтаря? Я очікував на те, що футболісти, які вийдуть на заміну, десь на свіжих ніжках все-таки зможуть допомогти Шахтарю відзначитися у воротах Ільвеса. Але не судилося. Не можу сказати, що вони підсилили чи пришвидшили гру команди.

"Очікував гіршого": лідер Шахтаря – про прикру нічию з Ільвесом, настанову Турана і шанси на прохід Бешикташа

Якщо називати найкращих у сьогоднішньому матчі, то я б відзначив фінських вболівальників. Фанати Ільвеса вже на перших хвилинах матчу скандували усім відоме гасло про Путіна – це не може не тішити.

А щодо матчу з Бешикташем... Це буде знаковий поєдинок, після нього вже можна буде робити перші підсумки роботи Турана в Шахтарі. Арда – це вихованець і легенда Галатасарая, тому особисто для нього протистояння з Бешикташем буде надзвичайно принциповим. Переконаний, що гра в Туреччині вийде дуже цікавою для вболівальників.

Варто згадати, як у Туреччині підтримують місцеві команди – наші гравці десь відвикли вже від такої атмосфери на трибунах, нам в Україні зараз не до цього. Тому тут варто враховувати психологічний фактор, готовність молодих гравців Шахтаря, яких багато в команді, зіграти під таким тиском проти доволі сильного противника. Я поставлю на те, що Шахтар все-таки здолає Бешикташ, але до останньої секунди залишатиметься інтрига в матчі", – сказав Цимбал у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, після розгромної перемоги над Ільвесом у першому матчі (6:0) Шахтар несподівано забуксував у Фінляндії, не зумівши забити бодай один гол.

Шахтар пройшов Ільвес у відборі ЛЄ, але не зміг перемогти у матчі-відповіді – марнотратство резервістів принесло нічию