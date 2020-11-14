"Було багато технічного браку як з боку наших футболістів, так і з боку гравців суперника. Звідси і стільки моментів біля обох воріт. На полі сьогодні найкращими були воротарі. Я дуже задоволений волею до перемоги, яку продемонструвала моя команда. Це історичний результат для нас. Нам вдалося досягти його завдяки характеру і дисципліни.

Кубок України 2020/21: відомі результати жеребкування 1/8 фіналу

Ми провели напередодні невдалий матч в чемпіонаті, але змогли сьогодні абстрагуватися від негативу і віддатися повністю грі на Кубок з дуже сильним суперником. Всіх з перемогою", – наводить слова Соловйова офіційний сайт Олімпіка.

Нагадаємо, донеччани мінімально поступились першоліговому ВПК-Агро (0:1) та вилетіли з Кубка України на стадії 1/16 фіналу.

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