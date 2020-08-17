Найкращі миттєвості єврокубкового сезону Шахтаря – до фіналу Ліги Європи залишився один крок

Перед півфінальним матчем ЛЄ 2019/20 проти Інтера "гірники" підготували відео головних моментів поточного єврокубкового сезону в матчах зі своєю участю.

Нагадаємо, У Лізі чемпіонів Шахтар потрапив у групу з Манчестер Сіті, Аталантою і Динамо Загреб, посівши у квартеті 3 місце. В Лізі Європи команда Луїша Каштру розібралася з Бенфікою, Вольфсбургом та Базелем.

Інтер – Шахтар: анонс матчу 1/2 фіналу Ліги Європи

У Youtube-каналі "гірників" з'явилася коротка нарізка з найпам'ятнішими епізодами поєдинків проти вказаних опонентів команди Луїша Каштру.

Матч Інтер – Шахтар пройде сьогодні, 17 серпня, в Дюссельдорфі. Початок – о 22:00 за Києвом. Переможець поєдинку у фіналі Ліги Європи зіграє проти Севільї. Ця гра пройде в Кельні 21 серпня.

"Хочемо зберегти нинішній склад до кінця року": Сергій Палкін – про новий сезон для Шахтаря і "оцифровані пропозиції"